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    28 Mart 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray'da büyük hata!

    Galatasarayda büyük hata!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    , Sportif AŞ Yönetim Kurulu atamaları için bir açıklama yaparken, Okan Böke’nin yerine Özbek döneminde görev alan Serdar Güzelaydın’ın ismi yazıldı.

    Resmi duyuru olduğu için Sportif AŞ Yönetim Kurulu'nda adı geçen Güzelaydın ya istifa edecek ya da yerini koruyacak.

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