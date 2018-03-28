Galatasarayda büyük hata!

28 Mart 2018, Çarşamba
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Galatasaray'da büyük hata!
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Galatasaray, Sportif AŞ Yönetim Kurulu atamaları için bir açıklama yaparken, Okan Böke’nin yerine Özbek döneminde görev alan Serdar Güzelaydın’ın ismi yazıldı.
Resmi duyuru olduğu için Sportif AŞ Yönetim Kurulu'nda adı geçen Güzelaydın ya istifa edecek ya da yerini koruyacak.
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