Trabzonspor maçı biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da maç biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonu 27. hafta maçında, 1 Nisan 2018 Pazar günü saat 19:00'da Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri 28 Mart Çarşamba günü satışa sunulacak.

Bilet satışları, 28 Mart Çarşamba günü saat 14:00'te GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup 29 Mart saat 11:00'de sadece Galatasaray Logolu Passolig kartlarına; 31 Mart Cumartesi günü saat 19:00'dan sonra Trabzonspor Passolig kartı dışında tüm Passolig kartlara satış yapılacak.

İşte bilet fiyatları;