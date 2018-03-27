27 Mart 2018, Salı
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Trabzonspor maçı biletleri satışa çıkıyor
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da maç biletleri satışa çıkıyor
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonu 27. hafta maçında, 1 Nisan 2018 Pazar günü saat 19:00'da Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri 28 Mart Çarşamba günü satışa sunulacak.
Bilet satışları, 28 Mart Çarşamba günü saat 14:00'te GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup 29 Mart saat 11:00'de sadece Galatasaray Logolu Passolig kartlarına; 31 Mart Cumartesi günü saat 19:00'dan sonra Trabzonspor Passolig kartı dışında tüm Passolig kartlara satış yapılacak.
İşte bilet fiyatları;
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