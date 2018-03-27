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    27 Mart 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü

    Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    , Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra hedefsiz pas oyunu gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale ve dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme çalışması ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    , karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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