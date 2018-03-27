27 Mart 2018, Salı
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Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra hedefsiz pas oyunu gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale ve dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme çalışması ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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