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    27 Mart 2018, Salı

    GALATASARAY

    G.Saray'dan çok sert açıklama! ''Lisesi-lisesiz...''

    G.Saraydan çok sert açıklama! Lisesi-lisesiz...
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Kulübü, resmi internet sitesinden sert bir açıklama yayınladı.

    İşte resmi siteden yapılan o açıklama:

    Mali Genel Kurul ve Başkanlık seçimi yaklaştıkça, basında camiayı ayrıştırıcı, bölücü haberler yapıldığını gözlemlemekteyiz. Yönetimimizin, ana misyonu camiayı tüm katmanları ile bir arada tutarak, birlik ve beraberliği sağlamaktır. Ancak tüm bu yaklaşıma karşın, basında maksatlı, "liseli-lisesiz" şeklinde ötekileştirici haberlerin devam ettiğini takip ediyoruz.

    Spor Kulübü olarak medyada bu tarz haberleri yapan kişi ve kurumlar ile alakalı "doğrudan" hukuki süreç başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

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