27 Mart 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
"Soner bizi beklesin"
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
UEFA’nın mali takipte olması nedeniyle sözleşmesi sezon sonu bitecek isimleri takibe alan G.Saray’da güdeme Akhisarlı Soner Aydoğdu geldi.
TFF'nin kuralları gereği oyuncu ile sezon bitmeden görüşemeyecek olan sarı-kırmızılılarda Abdurrahim Albayrak'ın devreye girdiği ve Soner'in menajeri Haluk Canatar'a "Soner bir yere imza atmadan önce mutlaka bizi beklesin" dediği bildirildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ