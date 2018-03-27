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    27 Mart 2018, Salı

    GALATASARAY

    "Soner bizi beklesin"

    Soner bizi beklesin
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    UEFA’nın mali takipte olması nedeniyle sözleşmesi sezon sonu bitecek isimleri takibe alan G.Saray’da güdeme Akhisarlı geldi.

    TFF'nin kuralları gereği oyuncu ile sezon bitmeden görüşemeyecek olan sarı-kırmızılılarda Abdurrahim Albayrak'ın devreye girdiği ve Soner'in menajeri Haluk Canatar'a "Soner bir yere imza atmadan önce mutlaka bizi beklesin" dediği bildirildi

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