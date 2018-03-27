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    27 Mart 2018, Salı

    GALATASARAY

    Fellaini Monaco yolunda

    Fellaini Monaco yolunda
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Adı sık sık ve Beşiktaş ile anılan Fellaini’nin Monaco ile transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.

    Manchester United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Belçikalı'ya Fransız ekibinin talip olduğunu yazan Fransız Derniere Heure gazetesi, "Görüşmeler başladı. Fellaini sezon sonu Monaco'ya gelebilir" diye yazdı.

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