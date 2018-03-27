Fellaini Monaco yolunda

Adı sık sık Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Fellaini’nin Monaco ile transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.

Manchester United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Belçikalı'ya Fransız ekibinin talip olduğunu yazan Fransız Derniere Heure gazetesi, "Görüşmeler başladı. Fellaini sezon sonu Monaco'ya gelebilir" diye yazdı.