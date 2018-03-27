Yeni rekor yolda!

Fenerbahçe derbisi öncesinde Türk Telekom Stadı’ndaki idmana koşan ve takıma büyük moral veren sarı-kırmızılı taraftarlar, Pazar günü oynanacak karşılaşmada da tribünleri tamamen dolduracak

Galatasaray'da futbolcular kadar taraftarlar da şampiyonluğa kilitlendi. Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbi öncesinde Türk Telekom Stadı'nı karnaval alanına çeviren sarı-kırmızılılar, Pazar günü oynanacak Trabzonspor karşısında da güç gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın Karadeniz ekibiyle oynayacağı karşılaşmaya rekor seyirci bekleniyor.

Bu sezon Galatasaray ortalama 39 bin seyirciye karşı oynayarak Avrupa'nın ünlü takımlarıyla yarışırken Trabzonspor maçında da 50 binin üzerinde taraftarın tribünlerdeki yerini alması bekleniyor. Cimbom bu sezon en çok seyircisi Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada stada çekmişti. Şampiyonluk yolunda kritik bir virajda olduklarını belirten yönetici Abdurrahim Albayrak da taraftarlara güveninin tam olduğunu söyledi.

BİLETLERİ DEVRESİNLER

"Trabzon maçında tek koltuğumuz boş kalmasın" diyen Albayrak, "Maça gelemeyenler ne olur gelecek olanlara biletlerini devir etsinler. Ben Trabzon maçında sezon rekoru kırılacağına inanıyorum. Şampiyonluk yolunda en çok ihtiyacımız olan şey taraftarlarımız" ifadesini kullandı.

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