Galatasaray Çine açılıyor

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Galatasaray Çin'e açılıyor
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Galatasaray, yaz kampını Uzakdoğu’da yapacak... Çin’de forma satacak...
Cimbom'un yaz dönemi kampını Uzakdoğu'da yapacağı öğrenildi. Galatasaray, Çin'de satılacak bir formayı pazarlamayı düşünüyor. Formanın üstünde Fatih Terim'den, Hagi ve Poposcu'ya kadar efsane isimlerin fotoğraflarının olacağı bildirildi.
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