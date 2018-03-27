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    27 Mart 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray Çin'e açılıyor

    Galatasaray Çine açılıyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    , yaz kampını Uzakdoğu’da yapacak... Çin’de forma satacak...

    Cimbom'un yaz dönemi kampını Uzakdoğu'da yapacağı öğrenildi. Galatasaray, Çin'de satılacak bir formayı pazarlamayı düşünüyor. Formanın üstünde Fatih Terim'den, Hagi ve Poposcu'ya kadar efsane isimlerin fotoğraflarının olacağı bildirildi.

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