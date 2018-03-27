Galatasaray Çine açılıyor

Galatasaray, yaz kampını Uzakdoğu’da yapacak... Çin’de forma satacak...

Cimbom'un yaz dönemi kampını Uzakdoğu'da yapacağı öğrenildi. Galatasaray, Çin'de satılacak bir formayı pazarlamayı düşünüyor. Formanın üstünde Fatih Terim'den, Hagi ve Poposcu'ya kadar efsane isimlerin fotoğraflarının olacağı bildirildi.