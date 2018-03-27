Mustafa Cengiz: Seçilirsem Galatasaray şahlanacak

Başkan olduğundan bu yana mali krizle boğuşan Cengiz, “Rüyamda sürekli hesap kitap görüyorum” dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün mali durumunun kendisini de olumsuz etkilediğini ifade etti. Beyaz TV'ye özel hayatından, Galatasaray'ın durumuna ve şampiyonluk yarışına kadar birçok konuda samimi açıklamalar yapan Başkan Cengiz, çok çalışmaktan uyku uyuyamaz hale geldiğini söyledi.

Gece kalkıp hesap kitap yaptığını anlatan Başkan, "Eskiden futbol görürdüm. Şimdi sürekli hesap kitap görüyorum rüyamda. Onu alıp oraya ödüyorum, onu öderken hesabı tutturamıyorum. Uyanıyorum gece... Tekrar bilgisayar başına geçiyorum. Bu kez insanlar diyor ki başkandan bana saat 4'te 5'te mesaj geldi" dedi. Bu durumdan şikayetçi olmadığını da sözlerine ekleyen Mustafa Cengiz, Mayıs ayındaki seçim için de iddialı konuştu: Eğer 3 yıl için seçilirsem; Galatasaray'ı şahlandırmayı, Avrupa'nın, dünyanın tepesine oturtmak istiyorum.

ŞAMPİYON OLAN TAKIMI ALKIŞLARIM

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Cengiz, kim şampiyon olursa kutlayacağını ifade etti: Başakşehir, Fenerbahçe veya Beşiktaş fark etmez. Kim şampiyon olursa, hak etmişse alkışlarım. Biz sadece Galatasaray için değil, ülke için varız. Sırf kişisel çıkarlarımız için ülkeyi bölmememiz gerekiyor.

BANA EKŞİ GELDİ!

B aşkan Cengiz, Terim'in baklavaya yoğurt koymasını da değerlendirdi: Fatih hocamın baklavaya yoğurt koyması beni şaşırttı. Araplar pilava limon sıkar. Hocam Adanalıdır, Antep kültürüyle aynıdır. Çok şaşırdım. Ben de denedim ancak bana ekşi geldi.