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    26 Mart 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'dan Samuel Bastien atağı!

    Galatasaraydan Samuel Bastien atağı!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    İtalyan basını 'ın Chievo'nun genç orta sahası Samuel Bastien'ın peşine düştüğünü yazdı.

    Yaz transfer döneminde önceliğini sol beke vermesi beklenen 'la ilgili bugünİtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

    L'Arena gazetesinin okuyucularına duyurduğu habere göre Sarı Kırmızılı yönetim, Chievo'nun genç orta sahası Samuel Bastien'ın peşine düştü.

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