Galatasaraydan Samuel Bastien atağı!

26 Mart 2018, Pazartesi
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Galatasaray'dan Samuel Bastien atağı!
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
İtalyan basını Galatasaray'ın Chievo'nun genç orta sahası Samuel Bastien'ın peşine düştüğünü yazdı.
Yaz transfer döneminde önceliğini sol beke vermesi beklenen Galatasaray'la ilgili bugünİtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
L'Arena gazetesinin okuyucularına duyurduğu habere göre Sarı Kırmızılı yönetim, Chievo'nun genç orta sahası Samuel Bastien'ın peşine düştü.
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