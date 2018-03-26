Yeni Müller aranıyor

Çalıştırdığı tüm takımlarda çift forvet oynatan Fatih Terim, gelecek sezon mutlaka bir “9.5 numara” ile oynamak istiyor...

Bu konuda Başkan Mustafa Cengiz'le de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Dybala, Firmino veya Thomas Müller tarzında bir isimin kadroya katılmasını istediği ifade edildi.