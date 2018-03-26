;
    26 Mart 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Yeni Müller aranıyor

    Yeni Müller aranıyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Çalıştırdığı tüm takımlarda çift forvet oynatan , gelecek sezon mutlaka bir “9.5 numara” ile oynamak istiyor...

    Bu konuda Başkan Mustafa Cengiz'le de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Dybala, Firmino veya Thomas Müller tarzında bir isimin kadroya katılmasını istediği ifade edildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Özdemirden büyük fedakarlık! Özdemir'den büyük fedakarlık!
    Aslandan gol festivali Aslan'dan gol festivali
    Her yerde Gomis Her yerde Gomis
    BİZE ULAŞIN