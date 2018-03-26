Özdemirden büyük fedakarlık!

Selçuk'un menajeri Batur Altıparmak'ın açtığı 1.2 milyon TL'lik dava ile sarsılan Galatasaray'a, menajer Fazıl Özdemir'den büyük jest... Olcan, Semih ve Dany'nin menajeri ve aynı zamanda Genel Kurul üyesi olan Özdemir, alacaklarına karşılık teklif edilen locayı ikiletmeden kabul etti.