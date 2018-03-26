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    26 Mart 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Özdemir'den büyük fedakarlık!

    Özdemirden büyük fedakarlık!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Selçuk'un menajeri Batur Altıparmak'ın açtığı 1.2 milyon TL'lik dava ile sarsılan 'a, menajer 'den büyük jest...

    Selçuk'un menajeri Batur Altıparmak'ın açtığı 1.2 milyon TL'lik dava ile sarsılan 'a, menajer 'den büyük jest... Olcan, Semih ve Dany'nin menajeri ve aynı zamanda Genel Kurul üyesi olan Özdemir, alacaklarına karşılık teklif edilen locayı ikiletmeden kabul etti.

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