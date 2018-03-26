Özdemirden büyük fedakarlık!

26 Mart 2018, Pazartesi
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Özdemir'den büyük fedakarlık!
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Selçuk'un menajeri Batur Altıparmak'ın açtığı 1.2 milyon TL'lik dava ile sarsılan Galatasaray'a, menajer Fazıl Özdemir'den büyük jest...
Selçuk'un menajeri Batur Altıparmak'ın açtığı 1.2 milyon TL'lik dava ile sarsılan Galatasaray'a, menajer Fazıl Özdemir'den büyük jest... Olcan, Semih ve Dany'nin menajeri ve aynı zamanda Genel Kurul üyesi olan Özdemir, alacaklarına karşılık teklif edilen locayı ikiletmeden kabul etti.
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