Mustafa Cengiz: Beşiktaş ve F.Bahçeyi alkışlarım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beyaz Futbol'a şampiyonluk yarışı ve birçok konu hakkında açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz, Beyaz Futbol'a açıklamalarda bulundu.



İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları;



"Yalan haberler türetmesinler. Çok yalan haberler çıkıyor. Derin Galatasaray'a karşıyım. Bunu söylüyorum ancak tam tersi yazılıyor."



"KAVGA İSTEMİYORUZ"



"Hak eden, sakatlıklıksız, kitleleri birbirlerine düşürmeyen bir şampiyonluk olsun. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Kavga istemiyoruz. Hak edenin Galatasaray'ın olmasını istiyor ve diliyorum."



"F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ'I ALKIŞLARIM"



"Hak ederek şampiyon olunduğunda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı alkışlarım. Biz sadece Galatasaray için değil Türkiye için de varız. Bu bir spor, yarışma, gösteridir. Şampiyon olmak isteriz ancak hak ederek şampiyon olana sagı gösteririz."



"SEÇİMİ KAZANIRSAM..."



"Seçimi kazanırsam Galatasaray'ı şahlandırmayı, Avrupa'nın tepesine oturtmayı realize ederim. Bunlar hedefim."



"RÜYAMDA HESAP GÖRÜYORUM"



"Rüyamda hesap görüyorum. Onu alıp oraya ödüyorum. Hesabı tutturamıyorum, uyanıyorum. Uyanıp hesap yapıyorum gece. Başkan seçildiğimden beri bir gün işe gitmedim. Bütün yöneticilerimiz aynı şekilde çalışıyorum. Bundan dolayı mutluyum. Gece geç saatte eve gidiyorum. Eşimi görmüyorum ama o da bu misyonun farkında. Hanım ofsaytı bile öğrendi. Aşırı tepki verdiği için maça götürmüyorum. Her yemeği yiyemem. Aç bile olsam yemem. Et ağırlıklı olacak. Eşim bundan şikayetçi. Bebekken aldığım tat lezzeti bu."