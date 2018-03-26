;
    26 Mart 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Aslan'dan gol festivali

    Aslandan gol festivali
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    'de 26 hafta geride kalırken attığı gollerle dikkat çekiyor.

    'de 26 hafta geride kalırken attığı gollerle dikkat çekiyor. Ligde liderliğe oturan sarı-kırmızılı ekip, Gomis öncülüğünde bu sezon ağlara tam 61 gol bıraktı. Avrupa'nın 10 büyük liginde en yüksek gol ortalaması yakalayan 10 takımdan biri olan Cimbom, şampiyonluk yolundaki rakipleri Fenerbahçe'den 12, Beşiktaş'tan 14 ve 1 puan gerisinde yer alan Başakşehir'den tam 15 gol fazla atmayı başardı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Yeni Müller aranıyor Yeni Müller aranıyor
    Özdemirden büyük fedakarlık! Özdemir'den büyük fedakarlık!
    Her yerde Gomis Her yerde Gomis
    BİZE ULAŞIN