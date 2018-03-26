Aslandan gol festivali

Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken Galatasaray attığı gollerle dikkat çekiyor. Ligde liderliğe oturan sarı-kırmızılı ekip, Gomis öncülüğünde bu sezon ağlara tam 61 gol bıraktı. Avrupa'nın 10 büyük liginde en yüksek gol ortalaması yakalayan 10 takımdan biri olan Cimbom, şampiyonluk yolundaki rakipleri Fenerbahçe'den 12, Beşiktaş'tan 14 ve 1 puan gerisinde yer alan Başakşehir'den tam 15 gol fazla atmayı başardı.