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    26 Mart 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray eksik çalıştı

    Galatasaray eksik çalıştı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların salonda ve sahada iki ayrı çalışma yaptıkları belirtildi.

    Salonda bireysel program dahilinde çalışan oyuncuların, sahada ise sınırlı alanda hedefli ve hedefsiz pas oyunları üzerinde durdukları aktarıldı.

    Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan 'ın, yapılan kontroller sonrası günü tedaviyle geçirdiği ifade edildi.

    , yarın yapacağı idmanla karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

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