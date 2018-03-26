İstifa mektubum Başkanda!

26 Mart 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
"İstifa mektubum Başkan'da!"
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Galatasaray'ın 20 Ocak'ta yapılan kongresinde dışarıdan Mustafa Cengiz'e destek veren ve daha sonra yönetime giren Burak Elmas, Periscope üzerinden taraftarların sorularını cevapladı ve başkan ile arasında problem olmadığını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ