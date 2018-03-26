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    26 Mart 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    "İstifa mektubum Başkan'da!"

    İstifa mektubum Başkanda!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Galatasaray'ın 20 Ocak'ta yapılan kongresinde dışarıdan 'e destek veren ve daha sonra yönetime giren , Periscope üzerinden taraftarların sorularını cevapladı ve başkan ile arasında problem olmadığını söyledi.

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