İstifa mektubum Başkanda!

Galatasaray'ın 20 Ocak'ta yapılan kongresinde dışarıdan Mustafa Cengiz'e destek veren ve daha sonra yönetime giren Burak Elmas, Periscope üzerinden taraftarların sorularını cevapladı ve başkan ile arasında problem olmadığını söyledi.

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