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    25 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    G.Saray'dan Skrtel'e geçmiş olsun mesajı

    G.Saraydan Skrtele geçmiş olsun mesajı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    33 yaşındaki Slovak stoper için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

    Slovakya'nın Tayland'ı 3-2 mağlup ettği hazırlık karşılaşmasında li oyuncu Marin Skrtel'in bir pozisyonun ardından baygınlık geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında yüzüne top çarpmasının ardından yerde kalarak baygınlık geçiren Skrtel dilinin dönmesi üzerine nefes alamadı. Bu sırada Slovak oyuncunun yardımına doktorlar ve takım arkadaşları yetişti. Yapılan müdahalenin ardından Skrtel oyuna devam ederken, 33 yaşındaki savunma oyuncusu karşılaşmanın 77'nci dakikadasında yerini Milan Skriniar'a bıraktı.

    GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
    33 yaşındaki Slovak stoper için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Slovakya'nın Tayland ile oynadığı milli maçta yüzüne gelen top sonrası baygınlık geçiren Fenerbahçeli 'e geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

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