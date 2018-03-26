Galatasarayı bekledim

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"Galatasaray'ı bekledim"
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Akhisar'da oynayan Seleznyov, Galatasaray'ın kapısından döndüğünü söyledi.
Akhisar'da oynayan Seleznyov, Galatasaray'ın kapısından döndüğünü söyledi. Golcü futbolcu, "Karabük maaşımı vermiyordu. Galatasaray'a gitme fırsatım olmuştu ama bu transfer gerçekleşmedi. Transferin son gününe kadar Galatasaray'dan teklif bekledim" dedi.
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