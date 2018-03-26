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    26 Mart 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    "Galatasaray'ı bekledim"

    Galatasarayı bekledim
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Akhisar'da oynayan , 'ın kapısından döndüğünü söyledi.

    Akhisar'da oynayan , 'ın kapısından döndüğünü söyledi. Golcü futbolcu, "Karabük maaşımı vermiyordu. Galatasaray'a gitme fırsatım olmuştu ama bu transfer gerçekleşmedi. Transferin son gününe kadar Galatasaray'dan teklif bekledim" dedi.

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