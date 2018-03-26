Galatasarayı bekledim

Akhisar'da oynayan Seleznyov, Galatasaray'ın kapısından döndüğünü söyledi. Golcü futbolcu, "Karabük maaşımı vermiyordu. Galatasaray'a gitme fırsatım olmuştu ama bu transfer gerçekleşmedi. Transferin son gününe kadar Galatasaray'dan teklif bekledim" dedi.