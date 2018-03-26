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    26 Mart 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Her yerde Gomis

    Her yerde Gomis
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    bu sezon gol sayısında rakiplerine açık ara fark atarken bunda kuşkusuz 'in rolü büyük...

    bu sezon gol sayısında rakiplerine açık ara fark atarken bunda kuşkusuz 'in rolü büyük... 25 golle ligin en çok gol atan ismi olan ve gol krallığına koşan Fransız yıldız, 3.2 ile ligin en çok şut çeken ve 1.9 ile en çok isabet bulan oyuncusu aynı zamanda...

    AÇIK ARA ÖNDE

    Gol krallığı yarışında en yakın takipçisi Burak Yılmaz'a 5 gol fark atan Gomis, gol krallığı konusunda büyük avantaj yakaladı. Gomis, ligin kalan bölümünde bu performansını sürdürmesi durumunda ilk sezonun gol krallığını kazanmış olacak. Galatasaray, Gomis'i sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı.

    TARİHE GEÇECEK

    Gomis, bu sezon gol krallığı ile birikte tarihe geçme şansı da elde edecek. Başarılı oyuncu ligin kalan bölümünde 4 gol atması durumunda 29 gole ulaşacak ve bir sezonda en fazla gol atmış yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.

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