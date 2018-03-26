G.Saray Bayernli yıldızın peşinde!

Sarı-kırmızılı kulüp, İnter’in Nagatomo’da indirim yapmaması halinde Bayern Münih’in sol beki Juan Bernat’ı kiralayacak

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak planlar gündemde. Teknik direktör Fatih Terim, İnter'den kiralanan Yuto Nagatomo'nun bonservisinin alınmasını istiyor. Ancak İtalya'dan gelen haberlere göre İnter, 4 milyon euro'dan aşağı inmeye niyetli değil. Bunun üzerine alternatif isimlere yönelen Cimbom, Bayern Münih'te forma şansı bulamayan Juan Bernat'ı listeye dahil etti.

25 yaşındaki İspanyol futbolcu için Bayern Münih'le yapılan ilk temasların olumlu geçtiği öğrenildi. Alman kulübüyle sözleşmesi haziran 2019'da bitecek olan Bernat'ın da Galatasaray'a sıcak baktığı kaydedildi. Bu sürpriz transfer harekatı İtalyan medyasında da yer aldı. Calciomercato, konuyla ilgili haberinde, "Galatasaray Nagatomo'nun bonservis bedelini düşürmek için Juan Bernat'ı gündemine aldı" diye yazdı.