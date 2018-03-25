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    25 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Nagatomo'dan eleştirilere sert tepki!

    Nagatomodan eleştirilere sert tepki!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    'ın devre arasında Inter'den kiraladığı sol beki , Japon milli takımına yapılan eleştirilere sosyal medya üzerinden sert bir cevap verdi

    'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Japon sol bek , resmi Twitter hesabından gelen eleştirilere sert bir çıkış yaptı.

    Son olarak hazırlık maçında Mali'yle 1-1 berabere kalan Japonya Milli Takımı aleyhine yapılan yorumlara tepki gösteren Cim Bom'un yıldızı mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "2010 Dünya Kupası'nda da aynı şekilde eleştirildik ama iki hafta içinde kahramana dönüştük. Bir anda herkes bizi övmeye başlamıştı. Bu tip uyarılar bir fırsattır. Yalnızca ilk adımı atacak cesarete sahip olan ve fırsatı yakalayanlara..."

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