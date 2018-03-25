;
    25 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Tudor Galatasaray'ın başını yakacak

    Tudor Galatasarayın başını yakacak
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    'ın geçen sezonun son bölümünde Karabük'e 150 bin Euro tazminat bedeli ödeyerek teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Igor 'un Sarı-Kırmızılı kulübe 1.5 milyon Euro'luk tazminat davası açması ortalığı karıştırdı.

    'ın geçen sezonun son bölümünde Karabük'e 150 bin Euro tazminat bedeli ödeyerek teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Igor 'un Sarı-Kırmızılı kulübe 1.5 milyon Euro'luk tazminat davası açması ortalığı karıştırdı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    G.Saraydan Beşiktaşa transfer çalımı G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı
    Aslan devlerle gol yarışında Aslan devlerle gol yarışında
    Mustafa Cengizden futbolcu menajerine loca Mustafa Cengiz'den futbolcu menajerine loca
    BİZE ULAŞIN