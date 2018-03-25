Tudor Galatasarayın başını yakacak

25 Mart 2018, Pazar
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Tudor Galatasaray'ın başını yakacak
Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018
Galatasaray'ın geçen sezonun son bölümünde Karabük'e 150 bin Euro tazminat bedeli ödeyerek teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Igor Tudor'un Sarı-Kırmızılı kulübe 1.5 milyon Euro'luk tazminat davası açması ortalığı karıştırdı.
Galatasaray'ın geçen sezonun son bölümünde Karabük'e 150 bin Euro tazminat bedeli ödeyerek teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Igor Tudor'un Sarı-Kırmızılı kulübe 1.5 milyon Euro'luk tazminat davası açması ortalığı karıştırdı.
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