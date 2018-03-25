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    25 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı

    G.Saraydan Beşiktaşa transfer çalımı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    Galatasaray, Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Trezeguet'nin peşinde

    Bruma'ya teklifler geldiği dönemde Garry Rodrigues'i kadrosuna katarak B planını devreye sokan Galatasaray benzer bir stratejiyle Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Trezeguet'yi transfer etmek istiyor.

    Rodrigues'e Premier Lig'den gelen teklifler sonrasında oyuncusunu 20 milyon Euro civarında bir rakama elden çıkarmayı düşünen Galatasaray yönetimi, bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği, Trezeguet lakaplı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın transferi için düğmeye bastı.

    KASIMPAŞA OPSİYONU KULLANACAK
    Kasımpaşa'nın Anderlecht'ten bir sezonluğuna kiraladığı ve 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu elinde tuttuğu 23 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu için sarı kırmızılı kulübün 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Belçika medyası, Trezeguet için Galatasaray ile birlikte Beşiktaş'ın da istekli olduğunu iddia ederken, Kasımpaşa yönetiminin Anderlecht'in bonservisine 2.5 milyon Euro ödediği genç oyuncunun satın alma opsiyonunu kesin olarak kullanacağı gelen haberler arasında.

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