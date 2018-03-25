G.Sarayın altyapı maçında koreografi şov

25 Mart 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
G.Saray'ın altyapı maçında koreografi şov
Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018
G.Saraylı taraftarlar, altyapı maçında tribünde koreografi gerçekleştirdi
Galatasaray taraftar grubu ultraslan, Galatasaray-Trabzonspor u19 maçında tribünde koreografi gerçekleştirdi. Açılan yazıda, "Identical scenes every weekend" (Her haftasonu aynı şekilde) yazıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ