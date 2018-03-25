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    25 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    G.Saray'ın altyapı maçında koreografi şov

    G.Sarayın altyapı maçında koreografi şov
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    G.Saraylı taraftarlar, altyapı maçında tribünde koreografi gerçekleştirdi

    Galatasaray taraftar grubu ultraslan, Galatasaray-Trabzonspor u19 maçında tribünde koreografi gerçekleştirdi. Açılan yazıda, "Identical scenes every weekend" (Her haftasonu aynı şekilde) yazıldı.

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