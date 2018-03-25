Sezon sonu yolcuları

Gelecek sezon planlamasını şimdiden oluşturmaya başlayan Galatasaray, forma şansı bulamayan oyuncularla sezon sonu yollarını ayıracak

Fatih Terim Galatasaray'da önümüzdeki sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı ve bazı isimlerin biletini şimdiden kesti.