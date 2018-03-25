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    25 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Sezon sonu yolcuları

    Sezon sonu yolcuları
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Gelecek sezon planlamasını şimdiden oluşturmaya başlayan , forma şansı bulamayan oyuncularla sezon sonu yollarını ayıracak

    Fatih Terim 'da önümüzdeki sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı ve bazı isimlerin biletini şimdiden kesti.

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