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Sezon sonu yolcuları
Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
Gelecek sezon planlamasını şimdiden oluşturmaya başlayan Galatasaray, forma şansı bulamayan oyuncularla sezon sonu yollarını ayıracak
Fatih Terim Galatasaray'da önümüzdeki sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı ve bazı isimlerin biletini şimdiden kesti.
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