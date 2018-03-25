;
    25 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Muslera yeniden doğdu

    Muslera yeniden doğdu
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Uruguaylı kaleci, eski formuna ulaşırken bunda Taffarel’in büyük payı bulunuyor

    Taffarel'in gelmesiyle Fernando Muslera hayata döndü... Özellikle Fenerbahçe maçında Galatasaray adına bir puanı kurtaran isim oldu. Taffarel'siz 17 maçta kalesinde 1.29 gol ortalaması ile gol gören Uruguaylı kaleci, Brezilyalı kaleci antrenörü ile 8 maçta bu ortalaması 0.75'e kadar çekmeyi başardı. Maç başına 2.17 olan kurtarış sayısı 2.25'e, yüzdesi ise 63'ten 75'e tırmandı. Taffarel'den önce kafayla 0.41 gol yiyen Muslera bu oranı, Taffarel ile yüzde 37'e çekerken, daha önce yüzde 29'unda kalesini gol kaparken artık sadece 2 maçtan birisinde ancak gol yiyor.

    İYİ ANLAŞIYORLAR

    Son verdiği röportajda "Taffarel gibi olmayı isterim" diyen , 2016'da Taffarel'e duygu yüklü bir mektup yazmıştı. Taffarel ise 2015'te verdiği bir röportajda G.Saray'a Muslera'a için döndüğünü itiraf etmişti.

    İSTEMEDİ

    Taffarel'in yokluğunda Muslera, Riekerink'in getirdiği kaleci antrenörü ile çalışmayı reddetti. Tudor'un kaleci hocasıyla yıldızı hiç barışmadı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Malagada devam edecek Malaga'da devam edecek
    Basket maçına dev kadro Basket maçına dev kadro
    Her eve bir Gomis Her eve bir Gomis
    BİZE ULAŞIN