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    25 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Donk'a yeni sözleşme!

    Donka yeni sözleşme!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Performansını beğendiği Hollandalı oyuncuyu sezon sonunda bırakmayı düşünmüyor. Ancak iki şartı bulunduğu öğrenildi

    teknik direktörü , Fernando Reges'in sarı kart cezalısı olduğu Trabzonspor karşılaşmasında yine orta sahada 'a görev verecek. Tecrübeli teknik adam, bu sezon şans tanıdığı Hollandalı futbolcunun performansından memnun. Badou Ndiaye'nin satıldığı, Fernando'nun sakat olduğu dönem de ilk 11'de şans bularak iyi performans ortaya koyan Donk yeni sözleşmeye de oldukça yakın. Fatih Terim'in, bu durum için iki şartı bulunuyor. Birincisi şampiyonluk, ikincisi ise Donk'un performansını üstüne koyarak yükseltmesi...

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