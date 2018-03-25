Donka yeni sözleşme!

Performansını beğendiği Hollandalı oyuncuyu sezon sonunda bırakmayı düşünmüyor. Ancak iki şartı bulunduğu öğrenildi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fernando Reges'in sarı kart cezalısı olduğu Trabzonspor karşılaşmasında yine orta sahada Ryan Donk'a görev verecek. Tecrübeli teknik adam, bu sezon şans tanıdığı Hollandalı futbolcunun performansından memnun. Badou Ndiaye'nin satıldığı, Fernando'nun sakat olduğu dönem de ilk 11'de şans bularak iyi performans ortaya koyan Donk yeni sözleşmeye de oldukça yakın. Fatih Terim'in, bu durum için iki şartı bulunuyor. Birincisi şampiyonluk, ikincisi ise Donk'un performansını üstüne koyarak yükseltmesi...