25 Mart 2018, Pazar
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Rodrigues’in yerine Adegbenro
Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
İsveçli futbol adamı, Norveç ekibi Rosenborg'un 22 yaşındaki kanat forvetini Terim'e sundu Geleceğe yatırım olarak gördüğü Adegbenro için "Rodrigues'in yerini doldurur" notunu düştü
İsveçli futbol adamı, Norveç ekibi Rosenborg'un 22 yaşındaki kanat forvetini Terim'e sundu Geleceğe yatırım olarak gördüğü Adegbenro için "Rodrigues'in yerini doldurur" notunu düştü
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