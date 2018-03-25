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    25 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Rodrigues’in yerine Adegbenro

    Rodrigues’in yerine Adegbenro
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    İsveçli futbol adamı, Norveç ekibi Rosenborg'un 22 yaşındaki kanat forvetini Terim'e sundu Geleceğe yatırım olarak gördüğü için "'in yerini doldurur" notunu düştü

    İsveçli futbol adamı, Norveç ekibi Rosenborg'un 22 yaşındaki kanat forvetini Terim'e sundu Geleceğe yatırım olarak gördüğü Adegbenro için "Rodrigues'in yerini doldurur" notunu düştü

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