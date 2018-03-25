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    25 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Duelund radarda!

    Duelund radarda!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından yeniden G.Saray bünyesine dahil olan Johan Elmander, kuzey ülkelerinde genç yıldızları yakın takibe aldı.

    Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından yeniden G.Saray bünyesine dahil olan Johan Elmander, kuzey ülkelerinde genç yıldızları yakın takibe aldı.

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