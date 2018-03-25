25 Mart 2018, Pazar
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Duelund radarda!
Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından yeniden G.Saray bünyesine dahil olan Johan Elmander, kuzey ülkelerinde genç yıldızları yakın takibe aldı.
Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından yeniden G.Saray bünyesine dahil olan Johan Elmander, kuzey ülkelerinde genç yıldızları yakın takibe aldı.
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