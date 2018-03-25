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    25 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray'a İtalya'dan kötü haber

    Galatasaraya İtalyadan kötü haber
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    G.Saray'ın bir süredir ilgilendiği Asamoah, İnter ile anlaşmaya vardı

    Galatasaray'ın bir süredir ilgilendiği ve sezon başında adeta kulübün kapısından dönen Juventus'un sol beki Kwadwo Asamoah'ın İnter'le anlaştığı iddia edildi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Asamoah, Inter ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sezon sonu için yapılan anlaşmaya göre yıldız futbolcu senelik 3,5 milyon Euro kazanacak.

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