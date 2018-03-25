Galatasaraya İtalyadan kötü haber

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Galatasaray'a İtalya'dan kötü haber
Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018
G.Saray'ın bir süredir ilgilendiği Asamoah, İnter ile anlaşmaya vardı
Galatasaray'ın bir süredir ilgilendiği ve sezon başında adeta kulübün kapısından dönen Juventus'un sol beki Kwadwo Asamoah'ın İnter'le anlaştığı iddia edildi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Asamoah, Inter ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sezon sonu için yapılan anlaşmaya göre yıldız futbolcu senelik 3,5 milyon Euro kazanacak.
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