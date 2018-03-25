Mustafa Cengizden futbolcu menajerine loca

G.Saray'da başkan Mustafa Cengiz, alacaklarına karşı menajer Özdemir'e loca verdi

Galatasaray'ın, Semih Kaya, Olcan Adın ve Dany'nin menajerliğini yapan ve kulüpten alacakları bulunan Fazıl Özdemir'e, alacaklarına karşılık loca verdiği öğrenildi. Başkan Mustafa Cengiz, gösterdiği bu anlayıştan dolayı menajer Fazıl Özdemir'e teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak, alacaklarından dolayı Sarı-Kırmızılı kulübü icraya vermişti.