Mustafa Cengizden futbolcu menajerine loca

25 Mart 2018, Pazar
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Mustafa Cengiz'den futbolcu menajerine loca
Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018
G.Saray'da başkan Mustafa Cengiz, alacaklarına karşı menajer Özdemir'e loca verdi
Galatasaray'ın, Semih Kaya, Olcan Adın ve Dany'nin menajerliğini yapan ve kulüpten alacakları bulunan Fazıl Özdemir'e, alacaklarına karşılık loca verdiği öğrenildi. Başkan Mustafa Cengiz, gösterdiği bu anlayıştan dolayı menajer Fazıl Özdemir'e teşekkür etti.
Geçtiğimiz günlerde Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak, alacaklarından dolayı Sarı-Kırmızılı kulübü icraya vermişti.
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