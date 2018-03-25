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    25 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Malaga'da devam edecek

    Malagada devam edecek
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    Sezon başında İspanya’nın takımına transfer olan devre arasında ise omuzundaki sakatlığından dolayı sözleşmesi dondurulan Malaga’nın yeni transferi oldu.

    Geçtiğimiz hafta kulübünün izni ile tedavisi için İstanbul'a gelen Cenk'in sezon bitmeden İspanyol kulübü ile idmanlara çıkmaya başlayacağı resmi siteden açıklandı. Cenk devre arası transfer dönemi son gününde Galatasaray'a dönme yolunda Carrasso'nun yerine gündeme gelmişti.

    SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

    Kulübü, Cenk için resmi sitelerinden şu ifadeleri kullandı: Türk Milli takımı oyuncusu Cenk kulübümüzün sözleşmeli oyuncusudur. Ocak ayında Hamburg ile oynanan maçta omuzundan sakatlanınca sözleşmesini dondurmak zorunda kaldık. Mukavelesi fesih edilmedi 2 yıl daha sözleşmeli oyuncumuz ve önümüzdeki sezon da Cenk ile yola devam edilecek.

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