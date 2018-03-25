42 maçta 26 milyon TL kazandı

Galatasaray’da istenilen performansı ortaya koyamamasına rağmen sarı-kırmızılı takımdan bir türlü gönderilemeyen Tarık Çamdal, gelecek sezon da Galatasaray’la devam edecek.

2014-15 sezonu başında 4.75 milyon euro karşılığında Eskişehirspor'dan transfer edilen Tarık Çamdal 5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. O sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan Tarık, skor üretemedi.

KİRALADI YİNE OLMADI

2015-16 sezonunda 15 maçta yine gol asiste imza atamayan Tarık, sezon sonunda takımdan gönderilmek istendi ancak başarılamadı. Hiç bir takım Tarık'ın maaşını ödemeye razı gelemezken, 2016-17'nin başında ise 1 yıllığında Eskişehirspor'a kiralandı, yıllık ücretinin 1 milyon euro'su ise Galatasaray tarafından ödendi.

KUPADA 3 MAÇ OYNADI

Galatasaray'da İstenilen performansı ortaya koyamamasına rağmen sarı-kırmızılı takımdan bir türlü gönderilemeyen Tarık Çamdal, gelecek sezon da Galatasaray'la devam edecek. 2014-15 sezonu başında 4.75 milyon euro karşılığında Eskişehirspor'dan transfer edilen Tarık 5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Tarık bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giydi

BİR SEZON DAHA VAR

Galatasaray'da 4 sezonda 42 maça çıkan ve sadece 2950 dakika sahada kalan Tarık Çamdal, karşılığında 5.33 milyon euro kazandı. Bu maçlarda gol ya da asist üretemeyen Tarık, gelecek sezon da sarıkırmızılı takımda kalması halinde 1.6 milyon euro daha cebine koyacak.