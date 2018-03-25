25 Mart 2018, Pazar
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Basket maçına dev kadro
Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018
Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri bugün saat 13.00’teki Galatasaray Odeabank-Trabzonspor basketbol maçını izlemeye gidecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maça Başkan Cengiz ve yönetim kurulu hep birlikte giderek teknik heyet ve basketbolculara moral verecek. Basketbolcular paraları ödenmediği gerekçesiyle uzun süre gündemde kalmıştı.
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