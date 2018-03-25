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    25 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Basket maçına dev kadro

    Basket maçına dev kadro
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    Başkan ve yönetim kurulu üyeleri bugün saat 13.00’teki Odeabank-Trabzonspor basketbol maçını izlemeye gidecek.

    Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maça Başkan Cengiz ve yönetim kurulu hep birlikte giderek teknik heyet ve basketbolculara moral verecek. Basketbolcular paraları ödenmediği gerekçesiyle uzun süre gündemde kalmıştı.

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