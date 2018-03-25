25 Mart 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Her eve bir Gomis
Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018
Fransız yıldızın ürünleri, storeların raflarını süsledi
Süper Lig'de attığı 25 golle gol krallığı yarışında zirvede olan Bafetimbi Gomis, Galatasaray taraftarının kalbini fethetti. Yönetim, kısa sürede taraftarın gözbebeği haline gelen Fransız oyuncunun, popülaritesini kullanmak için düğmeye bastı. Sarıkırmızılılar, oyuncak 'Gomis bebek' üretti ve GS Storelar'dan 129 TL'den satışa çıkardı. Attığı gollerle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da adından söz ettiren Gomis'in bebekleri ne kadar satacağı merak konusu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ