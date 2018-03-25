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    25 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Her eve bir Gomis

    Her eve bir Gomis
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    Fransız yıldızın ürünleri, storeların raflarını süsledi

    Süper Lig'de attığı 25 golle gol krallığı yarışında zirvede olan Bafetimbi Gomis, taraftarının kalbini fethetti. Yönetim, kısa sürede taraftarın gözbebeği haline gelen Fransız oyuncunun, popülaritesini kullanmak için düğmeye bastı. Sarıkırmızılılar, oyuncak 'Gomis bebek' üretti ve GS Storelar'dan 129 TL'den satışa çıkardı. Attığı gollerle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da adından söz ettiren Gomis'in bebekleri ne kadar satacağı merak konusu.

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