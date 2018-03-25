Her eve bir Gomis

Fransız yıldızın ürünleri, storeların raflarını süsledi

Süper Lig'de attığı 25 golle gol krallığı yarışında zirvede olan Bafetimbi Gomis, Galatasaray taraftarının kalbini fethetti. Yönetim, kısa sürede taraftarın gözbebeği haline gelen Fransız oyuncunun, popülaritesini kullanmak için düğmeye bastı. Sarıkırmızılılar, oyuncak 'Gomis bebek' üretti ve GS Storelar'dan 129 TL'den satışa çıkardı. Attığı gollerle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da adından söz ettiren Gomis'in bebekleri ne kadar satacağı merak konusu.