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    24 Mart 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    "Sokağa çıkmaya çekiniyorum"

    Sokağa çıkmaya çekiniyorum
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    ile zor günler geçiren , kötü sonuçlar nedeniyle sokağa çıkmaya çekindiğini söyledi.

    Eski Aslan, " taraftarı futbolu yaşıyor ve takımı iyi pozisyonda görmek istiyor. Coruna'da sokağa çıkar ve yürürdüm. Ancak şu anda bunu istemiyorum. İnsanların yüzünü görmeye çekiniyorum çünkü mutsuz olduklarını ve bundan sorumlu olduğumuzu biliyorum" dedi.

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