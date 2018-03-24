24 Mart 2018, Cumartesi
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"Sokağa çıkmaya çekiniyorum"
Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
Deportivo ile zor günler geçiren Emre Çolak, kötü sonuçlar nedeniyle sokağa çıkmaya çekindiğini söyledi.
Eski Aslan, "Deportivo taraftarı futbolu yaşıyor ve takımı iyi pozisyonda görmek istiyor. Coruna'da sokağa çıkar ve yürürdüm. Ancak şu anda bunu istemiyorum. İnsanların yüzünü görmeye çekiniyorum çünkü mutsuz olduklarını ve bundan sorumlu olduğumuzu biliyorum" dedi.
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