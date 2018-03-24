Donka özel ilgi

Terim, Trabzon’a karşı cezalı Fernando’nun yerine Hollandalı ön liberoyu hazırlıyor

Fernando'nun Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi, Ryan Donk'a yeniden ilk 11 yolunu açtı. Fatih Terim, Trabzonspor maçında forma vermeyi düşündüğü Hollandalı ön libero ile idmanlarda yakından ilgileniyor. Tecrübeli çalıştırıcının hedefi, Donk'un yanı sıra Sinan Gümüş gibi oyuncuların da fizik kondisyonunu üst seviyeye çekerek kalan 8 haftada kadrodaki alternatifleri artırmak. Milli aranın ardından şampiyonluk yarışında birbirinden zorlu mücadelelere çıkacaklarını hatırlatan Terim, uyguladığı yoğun antrenman temposu ile oyuncularını hazır tutmaya çalışıyor.