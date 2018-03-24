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    24 Mart 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Donk'a özel ilgi

    Donka özel ilgi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Terim, Trabzon’a karşı cezalı Fernando’nun yerine Hollandalı ön liberoyu hazırlıyor

    Fernando'nun Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi, Ryan Donk'a yeniden ilk 11 yolunu açtı. , Trabzonspor maçında forma vermeyi düşündüğü Hollandalı ön libero ile idmanlarda yakından ilgileniyor. Tecrübeli çalıştırıcının hedefi, Donk'un yanı sıra Sinan Gümüş gibi oyuncuların da fizik kondisyonunu üst seviyeye çekerek kalan 8 haftada kadrodaki alternatifleri artırmak. Milli aranın ardından şampiyonluk yarışında birbirinden zorlu mücadelelere çıkacaklarını hatırlatan Terim, uyguladığı yoğun antrenman temposu ile oyuncularını hazır tutmaya çalışıyor.

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