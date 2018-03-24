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    24 Mart 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Sağ bekte savaş

    Sağ bekte savaş
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Derbide cezasını tamamlayan , Trabzonspor maçında görev bekliyor.

    Brezilyalı oyuncu ile arasında sağ bekte çetin bir rekabet yaşanıyor. Terim, Linnes'e mi yoksa 'ya mı şans vereceğini idman performanslarına göre belirleyecek.

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