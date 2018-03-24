Sağ bekte savaş

Derbide cezasını tamamlayan Mariano, Trabzonspor maçında görev bekliyor.

Brezilyalı oyuncu ile Linnes arasında sağ bekte çetin bir rekabet yaşanıyor. Terim, Linnes'e mi yoksa Mariano'ya mı şans vereceğini idman performanslarına göre belirleyecek.