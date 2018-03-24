24 Mart 2018, Cumartesi
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Sağ bekte savaş
Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
Derbide cezasını tamamlayan Mariano, Trabzonspor maçında görev bekliyor.
Brezilyalı oyuncu ile Linnes arasında sağ bekte çetin bir rekabet yaşanıyor. Terim, Linnes'e mi yoksa Mariano'ya mı şans vereceğini idman performanslarına göre belirleyecek.
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