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    24 Mart 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Musleralı Uruguay finale çıktı: 2-0

    Musleralı Uruguay finale çıktı: 2-0
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren , Çin’de katıldığı Çin Kupası’nda ’ni 2-0 yenerek finale yükseldi

    'nın kalede 90 dakika başarılı bir futbol sergilediği 'a galibiyeti getiren golleri 10'da penaltıdan ve 37'de attı. Uruguay finalde şampiyonluk için Çin'i 6-0 mağlup eden Galler ile karşılaşacak

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