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Musleralı Uruguay finale çıktı: 2-0
Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Uruguay, Çin’de katıldığı Çin Kupası’nda Çek Cumhuriyeti’ni 2-0 yenerek finale yükseldi
Fernando Muslera'nın kalede 90 dakika başarılı bir futbol sergilediği Uruguay'a galibiyeti getiren golleri 10'da penaltıdan Luis Suarez ve 37'de Edison Cavani attı. Uruguay finalde şampiyonluk için Çin'i 6-0 mağlup eden Galler ile karşılaşacak
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