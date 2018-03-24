Gomis farkı

Cimbom’un gol patlamasında en büyük pay 25 gol atan Fransız yıldızın

Aslan'ın Avrupa'nın en golcü 10 takımından biri olmasında başrol Bafetimbi Gomis'e ait... Fransız yıldız, 25 maçta 25 gol atarken, maç başına 1 gol ortalaması yakaladı. Gol krallığı yarışında en yakın takipçisi Burak Yılmaz'ın 5 gol önünde zirvede yer alan Gomis'i Avrupa'nın 10 büyük liginde geçebilen tek futbolcu Benfica'dan Jonas oldu. Brezilyalı forvet 27 lig maçında attığı 31 golle maç başına 1.14'lük ortalamaya sahip.

GARRY+TOLGA'DAN 6'ŞAR GOLLÜK KATKI

Sarı-kırmızılı ekipte, Fatih Terim'in teknik direktörlüğe gelişiyle coşan Garry Rodrigues ile ilk yarıda takımı sırtlayan Tolga Ciğerci de ligde şu ana kadar takımlarına 6 gollük katkı sağladı. Maicon savunmada yer almasına rağmen 5 gol kaydederken, Sofiane Feghouli de yine 5 kez fileleri havalandırdı. Eren Derdiyok 3 gol, Sinan Gümüş, Younes Belhanda ve Yasin Öztekin 2'şer golle skor yüküne destek veren isimler arasında öne çıktılar.