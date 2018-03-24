Fatih Terimden Beşiktaşlı yıldıza kanca

24 Mart 2018, Cumartesi
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Fatih Terim'den Beşiktaşlı yıldıza kanca
Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018
UEFA'dan gelmesi muhtemel Finansal Fair Play cezası nedeniyle transferde bonservisi elinde olan oyunculara yöneleceklerini kabul eden G.Saray'da Fatih Terim'in sürpriz planı ortaya çıktı.
UEFA'dan gelmesi muhtemel Finansal Fair Play cezası nedeniyle transferde bonservisi elinde olan oyunculara yöneleceklerini kabul eden G.Saray'da Fatih Terim'in sürpriz planı ortaya çıktı.
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