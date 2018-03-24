Fatih Terimden Beşiktaşlı yıldıza kanca

UEFA'dan gelmesi muhtemel Finansal Fair Play cezası nedeniyle transferde bonservisi elinde olan oyunculara yöneleceklerini kabul eden G.Saray'da Fatih Terim'in sürpriz planı ortaya çıktı.

UEFA'dan gelmesi muhtemel Finansal Fair Play cezası nedeniyle transferde bonservisi elinde olan oyunculara yöneleceklerini kabul eden G.Saray'da Fatih Terim'in sürpriz planı ortaya çıktı.