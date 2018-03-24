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    24 Mart 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Fatih Terim'den Beşiktaşlı yıldıza kanca

    Fatih Terimden Beşiktaşlı yıldıza kanca
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    UEFA'dan gelmesi muhtemel Finansal Fair Play cezası nedeniyle transferde bonservisi elinde olan oyunculara yöneleceklerini kabul eden G.Saray'da 'in sürpriz planı ortaya çıktı.

    UEFA'dan gelmesi muhtemel Finansal Fair Play cezası nedeniyle transferde bonservisi elinde olan oyunculara yöneleceklerini kabul eden G.Saray'da Fatih Terim'in sürpriz planı ortaya çıktı.

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