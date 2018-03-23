Ünal Aysal’ın projesi gündemde

Başkan Mustafa Cengiz seçildiğinden bu yana tüm mesaisini Galatasaray’a harcıyor...

Başkanın hedefi ise kulübün en büyük gelir kapısı olan Riva ve Florya arazilerinden en yüksek geliri elde edecek şekilde anlaşmaları geliştirmek. Cengiz, bir dönem Ünal Aysal'ın planladığı GYO (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) projesini hayata geçirmeyi ve villaları bu ortaklık üzerinden satmayı düşünüyor.