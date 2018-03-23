23 Mart 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Ünal Aysal’ın projesi gündemde
Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018
Başkan Mustafa Cengiz seçildiğinden bu yana tüm mesaisini Galatasaray’a harcıyor...
Başkanın hedefi ise kulübün en büyük gelir kapısı olan Riva ve Florya arazilerinden en yüksek geliri elde edecek şekilde anlaşmaları geliştirmek. Cengiz, bir dönem Ünal Aysal'ın planladığı GYO (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) projesini hayata geçirmeyi ve villaları bu ortaklık üzerinden satmayı düşünüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ