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    23 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Ünal Aysal’ın projesi gündemde

    Aysal’ın projesi gündemde
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Başkan seçildiğinden bu yana tüm mesaisini ’a harcıyor...

    Başkanın hedefi ise kulübün en büyük gelir kapısı olan Riva ve Florya arazilerinden en yüksek geliri elde edecek şekilde anlaşmaları geliştirmek. Cengiz, bir dönem Ünal Aysal'ın planladığı GYO (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) projesini hayata geçirmeyi ve villaları bu ortaklık üzerinden satmayı düşünüyor.

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