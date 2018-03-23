Tudora prim verilecek mı?

Galatasaray'dan 1.5 milyon euro tazminat isteyen İgor Tudor yeniden sarı-kırmızılı ekibin kapısını çalabilir.

Sözleşmesinde "Ligi ilk 2'de bitirmesi halinde sözleşmesi 1 yıl uzar. Şampiyonluk primi 500 bin euro'dur. Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda 400 bin euro'luk prim almaya hak kazanacaktır" ibaresi bulunan Hırvat hocanın, G.Saray'a sezon sonunda bir dava daha açabileceği kulübe iletildi.

GELİN ANLAŞALIM!

Tudor'un Türk avukatı kulübe gönderdiği uyarı mektubunda, "İlk yarıdaki sonuçları düşünüsek G.Saray'ın başarısında müvekkilimin katkısı gözardı edilemez. Sezon sonunda yeni davalarla yüzyüze kalmamak açısından sizi ikale yapmaya davet ediyorum" uyarısında bulunduğu bildirildi.