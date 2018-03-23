23 Mart 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Anderson, Galatasaray’a önerildi
Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018
31.5 milyon euro'ya Porto'dan Manchester United'a transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Anderson, sarı-kırmızılı ekibe önerildi
31.5 milyon euro'ya Porto'dan Manchester United'a transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Anderson, sarı-kırmızılı ekibe önerildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ