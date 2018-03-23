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    23 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Anderson, Galatasaray’a önerildi

    Anderson, Galatasaray’a önerildi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    31.5 milyon euro'ya Porto'dan 'a transfer olarak dikkatleri üzerine çeken , sarı-kırmızılı ekibe önerildi

    31.5 milyon euro'ya Porto'dan 'a transfer olarak dikkatleri üzerine çeken , sarı-kırmızılı ekibe önerildi

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