;
    23 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Rodrigues için ilk teklif yapıldı!

    Rodrigues için ilk teklif yapıldı!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Bu sezon forması altında gösterdiği müthiş performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Garry 'in adı bir süredir Premier Lig kulüpleriyle anılıyordu.

    Bu sezon forması altında gösterdiği müthiş performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Garry 'in adı bir süredir Premier Lig kulüpleriyle anılıyordu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Alacaklılar kapıda! Alacaklılar kapıda!
    Anderson, Galatasaray’a önerildi Anderson, Galatasaray’a önerildi
    Tudora prim verilecek mı? Tudor'a prim verilecek mı?
    BİZE ULAŞIN