23 Mart 2018, Cuma
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Rodrigues için ilk teklif yapıldı!
Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018
Bu sezon Galatasaray forması altında gösterdiği müthiş performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Garry Rodrigues'in adı bir süredir Premier Lig kulüpleriyle anılıyordu.
Bu sezon Galatasaray forması altında gösterdiği müthiş performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Garry Rodrigues'in adı bir süredir Premier Lig kulüpleriyle anılıyordu.
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