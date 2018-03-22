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    22 Mart 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray avantajı kaptı

    Galatasaray avantajı kaptı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    EuroCup Women yarı final turu ilk maçında , sahasında İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 69-62 mağlup etti.

    Sarı-kırmızılılar, Perfumerias Avenida ile yarı final turu rövanş maçını 28 Mart Perşembe saat 21.30'da Pabellon Arena'da oynayacak.

    Salon: Ahmet Cömert

    Hakemler: Gentian Cici xx, Maka Kupatadze xx, Uros Nikolic xx

    : Olivia Epoupa xx 7, Işıl Alben xx 10, Kaela Davis xx 11, Jelena Dubljevic xxx 15, Gintare Petronyte xx 12, Allie Quigley xx 8, Ewelina Kobryn 6, Gizem Başaran x, Meltem Yıldızhan x, Tuğba Taşçı x
    Başantrenör: Marina Maljkovic

    Perfumerias Avenida: Angelica Robinson xxx 17, Krisi Tijana Givens x 2, Silvia Dominguez x 6, Adaora Elonu x 6, Erika De Souza x 1, Laura Gil xx 7, Kim Mestdagh xx 12, D'Andra Moss xx 11, Maria Asurmendi x, Laura Nicholls x
    Başantrenör: Miguel Angel Ortega

    1. Periyot: 18-18
    Devre: 36-30 (Galatasaray lehine)
    3. Periyot: 53-48 (Galatasaray lehine)

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