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    23 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Gomis’in aklı Fenerbahçe’de kaldı

    Gomis’in aklı Fenerbahçe’de kaldı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    'in hedefinde Fenerbahçe var! Spor Toto Süper Ligi'nde 12 takımın ağlarını sarsan Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in arkadaşlarına, “Akhisar’ı eleyip, Ziraat 'nda finale kalacağız. Umarım rakibimiz Fenerbahçe olur. O derbide gol atmayı çok istiyorum” dediği öğrenildi

    Ligde 25 kez ağları sarsan ve krallık yarışında ilk sırada yer alan 'in hedefinde Fenerbahçe var.

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