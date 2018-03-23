Gomis’in aklı Fenerbahçe’de kaldı

Gomis'in hedefinde Fenerbahçe var! Spor Toto Süper Ligi'nde 12 takımın ağlarını sarsan Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in arkadaşlarına, “Akhisar’ı eleyip, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalacağız. Umarım rakibimiz Fenerbahçe olur. O derbide gol atmayı çok istiyorum” dediği öğrenildi

Ligde 25 kez ağları sarsan ve krallık yarışında ilk sırada yer alan Gomis'in hedefinde Fenerbahçe var.