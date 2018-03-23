Alacaklılar kapıda!

Başkan Cengiz, göreve geldiklerinden bu yana 40 milyon euro’luk nakit ödeme yaptıklarını söylerken borçların sonu gelecek gibi görünmüyor

Galatasaray'da hangi taşı kaldırsan altından alacaklı çıkıyor. Başkan Mustafa Cengiz seçildiklerinden bu yana 190 milyon lira (40 milyon euro) nakit borç ödediklerini söylemesine karşın borçlular bir bir kapıyı çalmaya devam ediyor. Cengiz son olarak görevine son verilen İgor Tudor'un 1.5 milyon euro'luk tazminat davası açtığını ve parasını istediğini ifade ederken Sao Paulo ve Selçuk'un menajeri de sıraya girdi. Mart ayı başında Maicon'un geciken bonservis taksitlerinden birini ödeyen G.Saray diğer 1 milyon euro'luk ödemeyi Nisan ayına erteleyip süre almıştı. Sao Paulo, ertelenen 1 milyon euroluk ödemeyi, Galatasaray kulübünün Nisan ayının ilk haftasında yapmasını istedi. 4-5 ay geciken bonservis taksidi nedeniyle Brezilya ekibini geçen ay FIFA'ya gitmesini önleyip dil döken Galatasaray yönetimi, Nisan ayında ilk iş Maicon'un bonservis taksidini ödeyecek

ÖDEME EMRİ ÇIKARTTI

Uzun süredir Galatasaray forması giyen Selçuk İnan'ın Galatasaray'a transfer edilmesiyle ilgili menajeri Batur Altıparmak ve kulüp yetkilileri arasında 14 Haziran 2011'de imzalanan 600 bin avro ve yüzde 18 KDV bedelli simsarlık sözleşmesi dava konusu oldu. Altıparmak, menajerliğini yaptığı Selçuk İnan'ın Galatasaray'a transfer olmasına ilişkin sözleşmeden doğan 1 milyon 231 bin 921 liralık alacağı ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'ne 6. İcra Müdürlüğü aracılığıyla ödeme emri çıkarttırdı.

EN KRİTİK ŞAMPİYONLUK

Galatasaray'da tüm planlar şampiyonluk üzerine... Alternatifi yok. UEFA'da yapılacak görüşmede de bunun üzerinde duruldu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları durumunda kasaya girecek yaklaşık 40-50 milyon euro'nun tamamının futbol yatırımları için kullanılacağı aktarıldı.

FUTBOLCU SATILACAK

UEFA müfettişlerinin sorusu ise çok net oldu. "Ya beklentileriniz gerçekleşmez ve Şampiyonalar Ligi'ne katılamazsanız?" Mustafa Cengiz'in cevabı ise çok net oldu: Şampiyonalar Ligi'nde kasamıza girmesini umut ettiğimiz paranın karşılığı kadar olan ölçüde futbolcu satışına gideceğiz.

SEÇİLMEZSE NE OLACAK?

Cengiz, Şampiyonlar Ligi'ne gidilemezse, Rodrigues başta olmak üzere 3 veya 4 oyuncuyu sezon sonunda satma konusunda UEFA'ya güvence verdi. Kendisi seçilirse bunu zaten uygulayacağını seçilemezse de yeni başkana bunu yerine getirmesi için talimat bırakacağı güvencesini verdi.

OTEL İNŞAATI NE OLDU?

Ahmet Özdoğan, Dursun Özbek'i eleştirdi. "İyi yaptığı şeyler de var ama Tudor'un getirilmesi gibi çok ciddi hatalar da yapıldı" diyen Özdoğan, otel inşaatının halen bitirilememiş olmasına da tepki göstererek şöyle konuştu: Ne oldu o hotel? Hani yılda 5 milyon dolar kazanacaktık?" Özdoğan, 31 Mart'ta rapor ve çözüm önerilerini açıklayacaklarını da söyledi.

DİĞER MENAJERLER SIRADA

Şubat ortasında bir araya gelen Koray ve Sinan'ın menajer Ersin Akan, Hakan Balta, Yasin Öztekin ve Ahmet Çalık'ın menajeri Ahmet Bulut, Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak ve Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar birlikte hareket etme kararı almıştı. Galatasaray'dan 5 milyon TL'den fazla alacağı olan menajerler adına ilk hamle Altıparmak'tan geldi. Diğer menajerlerin de Selçuk'un menajeri gibi alacaklarını tahsil etmek için harekete geçeceği belirtiliyor.

SELÇUK'LA İLGİSİ YOK

Galatasaray'ı mahkemeye veren Batur Altıparmak, konunun Selçuk İnan'la ilgisi bulunmadığını söyledi. Altıparmak, "Galatasaray'a yaptığım başvurunun Selçuk İnan'ın alacaklarıyla bir ilgisi yok. Tamamen benim menajerlik ücretimle ilgili... Bu normal bir prosedür. Abdurrahim Albayrak ile görüştüm ve bunu tatlıya bağlayacağız" dedi.