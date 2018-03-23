Fatih Terimden Fenerbahçeye derbi yanıtı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ezeli rakiplerinin derbi ile ilgili taptığı yorumlara katılmıyor.

Golsüz sona eren Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında iki taraftan farklı açıklamalar geldi.



Sarı kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, "Maç iki tarafa da gitti geldi. Fenerbahçe de, biz de kazanabilirdik" diyerek, maçın dengede gittiğini ifade etti. Sarı lacivertlilerin hocası Aykut Kocaman ise, faturayı hakem Bülent Yıldırım'a kesip, "Üç tane net penaltımız verilmedi. Hakemin kafasında bu maçı berabere bitirmek vardı, öyle de oldu" yorumunu yaptı.