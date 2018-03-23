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    23 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye derbi yanıtı!

    Fatih Terimden Fenerbahçeye derbi yanıtı!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Teknik Direktörü ezeli rakiplerinin derbi ile ilgili taptığı yorumlara katılmıyor.

    Golsüz sona eren - derbisi sonrasında iki taraftan farklı açıklamalar geldi.

    Sarı kırmızılıların teknik patronu , "Maç iki tarafa da gitti geldi. Fenerbahçe de, biz de kazanabilirdik" diyerek, maçın dengede gittiğini ifade etti. Sarı lacivertlilerin hocası ise, faturayı hakem Bülent Yıldırım'a kesip, "Üç tane net penaltımız verilmedi. Hakemin kafasında bu maçı berabere bitirmek vardı, öyle de oldu" yorumunu yaptı.

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