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    22 Mart 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Rosetti'den Bülent Yıldırım'a uyarı

    Rosettiden Bülent Yıldırıma uyarı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    TFF’nin hakem hocası , - derbisini yöneten Bülent Yıldırım’ın performansını yeterli buldu.

    Soldado'nun itiraz sırasında Yıldırım'ın elini tutup itmesine hakem tarafından yaptırım uygulanmamasını yanlış buldu. Rosetti'nin, Yıldırım'a "Bir futbolcunun senin saha içindeki otoriteni rencide edici davranışına izin vermemeliydin. Oysa çok tecrübelisin" dediği öğrenildi.

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