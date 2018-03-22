Rosettiden Bülent Yıldırıma uyarı

TFF’nin hakem hocası Roberto Rosetti, Fenerbahçe- Galatasaray derbisini yöneten Bülent Yıldırım’ın performansını yeterli buldu.

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Soldado'nun itiraz sırasında Yıldırım'ın elini tutup itmesine hakem tarafından yaptırım uygulanmamasını yanlış buldu.'nin, Yıldırım'a "Bir futbolcunun senin saha içindeki otoriteni rencide edici davranışına izin vermemeliydin. Oysa çok tecrübelisin" dediği öğrenildi.