Rosettiden Bülent Yıldırıma uyarı

22 Mart 2018, Perşembe
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Rosetti'den Bülent Yıldırım'a uyarı
Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018
TFF’nin hakem hocası Roberto Rosetti, Fenerbahçe- Galatasaray derbisini yöneten Bülent Yıldırım’ın performansını yeterli buldu.
Soldado'nun itiraz sırasında Yıldırım'ın elini tutup itmesine hakem tarafından yaptırım uygulanmamasını yanlış buldu. Rosetti'nin, Yıldırım'a "Bir futbolcunun senin saha içindeki otoriteni rencide edici davranışına izin vermemeliydin. Oysa çok tecrübelisin" dediği öğrenildi.
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